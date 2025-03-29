Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİR
Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumumuzda vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında kenetlendiği, geleneklerimizin bütün güzellikleriyle bir arada yaşandığı özel zamanlardır. Aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, küskünlüklerin unutulup, barışça kardeşçe yaşamanın, milli ve dini duygularımızın güçlendiği bu özel günleri fırsat bilmeliyiz.
EN GÜZEL ŞEKLİYLE DEĞERLENDİRMELİYİZ
Paylaşmanın mutluluğuna eriştiğimiz, birlik beraberliğimizi güçlendiren, dostluğumuzu pekiştiren bu kıymetli günleri en güzel şekliyle değerlendirmeli ve Ramazan Bayramı’nın manevi ruhunu hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu düşüncelerle, başta Çayırovalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.
GELENEKSEL KENT BAYRAMLAŞMASINA DAVET
Başkan Çiftçi, ayrıca tüm Çayırovalı hemşehrilerini, Ramazan Bayramı’nın birinci günü (30 Mart Pazar) saat 10.30’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek geleneksel kent bayramlaşması programına davet etti.