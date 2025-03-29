banner1129
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında tüm Çayırovalıların ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı

29 Mart 2025 Cumartesi 14:16

 Başkan Çiftçi, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiği mesajında şunları dile getirdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakıp, bir Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizi kaynaştıran en önemli günlerden olan bayramlarda, birlik beraberliğimiz en üst seviyeye ulaşır. Mübarek Ramazan ayını hoşgörüyle idrak etmemizin ardından, ulaştığımız Ramazan Bayramı’nda, büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocuklarımızın neşesine ortak olmalı ve gönül köprülerimizi pekiştirmeliyiz.

 

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİR

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumumuzda vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında kenetlendiği, geleneklerimizin bütün güzellikleriyle bir arada yaşandığı özel zamanlardır. Aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, küskünlüklerin unutulup, barışça kardeşçe yaşamanın, milli ve dini duygularımızın güçlendiği bu özel günleri fırsat bilmeliyiz.

EN GÜZEL ŞEKLİYLE DEĞERLENDİRMELİYİZ

Paylaşmanın mutluluğuna eriştiğimiz, birlik beraberliğimizi güçlendiren, dostluğumuzu pekiştiren bu kıymetli günleri en güzel şekliyle değerlendirmeli ve Ramazan Bayramı’nın manevi ruhunu hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu düşüncelerle, başta Çayırovalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.

 

GELENEKSEL KENT BAYRAMLAŞMASINA DAVET

Başkan Çiftçi, ayrıca tüm Çayırovalı hemşehrilerini, Ramazan Bayramı’nın birinci günü (30 Mart Pazar) saat 10.30’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek geleneksel kent bayramlaşması programına davet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Ömeroğlu’ndan Ramazan Bayram Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan Ramazan Bayram Mesajı
Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması
BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KONUK OLDU BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE...
BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ
BAŞKAN SEZER “RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN” BAŞKAN SEZER “RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınlayarak Darıcalıların ve...

Haberi Oku