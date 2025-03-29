Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında tüm Çayırovalıların ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Çiftçi, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiği mesajında şunları dile getirdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakıp, bir Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizi kaynaştıran en önemli günlerden olan bayramlarda, birlik beraberliğimiz en üst seviyeye ulaşır. Mübarek Ramazan ayını hoşgörüyle idrak etmemizin ardından, ulaştığımız Ramazan Bayramı’nda, büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocuklarımızın neşesine ortak olmalı ve gönül köprülerimizi pekiştirmeliyiz.

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİR

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumumuzda vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında kenetlendiği, geleneklerimizin bütün güzellikleriyle bir arada yaşandığı özel zamanlardır. Aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, küskünlüklerin unutulup, barışça kardeşçe yaşamanın, milli ve dini duygularımızın güçlendiği bu özel günleri fırsat bilmeliyiz.

EN GÜZEL ŞEKLİYLE DEĞERLENDİRMELİYİZ

Paylaşmanın mutluluğuna eriştiğimiz, birlik beraberliğimizi güçlendiren, dostluğumuzu pekiştiren bu kıymetli günleri en güzel şekliyle değerlendirmeli ve Ramazan Bayramı’nın manevi ruhunu hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu düşüncelerle, başta Çayırovalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.

GELENEKSEL KENT BAYRAMLAŞMASINA DAVET

Başkan Çiftçi, ayrıca tüm Çayırovalı hemşehrilerini, Ramazan Bayramı’nın birinci günü (30 Mart Pazar) saat 10.30’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek geleneksel kent bayramlaşması programına davet etti.