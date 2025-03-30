banner1129
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN KOCAMAN, “HAYIRLI BAYRAMLAR KARTEPEM”

Mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, bir kutlama mesajı yayımladı.

BAŞKAN KOCAMAN, 'HAYIRLI BAYRAMLAR KARTEPEM”

30 Mart 2025 Pazar 11:53

Ramazan ayının manevi atmosferiyle bizi sarmalayan günlerinin sonuna gelmenin hüznünü yaşarken, aynı zamanda Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu içimizde hissediyoruz. Bayramlar; dini ve milli duyguların pekiştiği, küskünlüklerin ve kırgınlıkların geride bırakıldığı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en yüksek noktaya ulaştığı, toplumları ayakta tutan milli birlik ve beraberlik bilincinin güç kazandığı özel ve anlamlı günlerdir.

 

Bugün dünya genelinde en çok ihtiyaç duyulan şey, barış ve kardeşliğin güçlenmesidir. Bayramlar, bu değerlerin yeşermesi ve insanları bir araya getirmesi için özel bir fırsat sunar. Bu kutsal günlere içtenlikle sarılarak umutsuzluk, yalnızlık ve çaresizliğe karşı koymalıyız. Bu vesileyle öncelikle anne babamızı, akrabalarımızı, sevdiklerimizi ve yardıma muhtaç kardeşlerimizi unutmamalı, çocukların yüzlerini güldürmek için çaba göstermeliyiz.

 

Seyahate çıkanlar için güvenlik her zaman en öncelikli konu olmalıdır. Kurallara uyarak ve dikkatli bir şekilde yolculuk yapmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu düşüncelerle başta Kartepeli hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu müjdeli günlerin hürmetine savaşların sona erdiği, insanlığın huzur ve refah içinde yaşadığı temiz bir dünyayı Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.

 

RAMAZAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Çocuklarımızın bayramı doyasıya yaşaması için Ramazan Bayramı’nda, 31 Mart ve 01 Nisan 2025 saat 12.00 – 18.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kartepe Kent Çarşı (Kapalı Pazar) etkinlikler düzenlenecek etkinliklere herkesi bekliyoruz. Şişme oyun gruplarından jonglör gösterilerine, eğlenceli atölyelerden ikramlara kadar eğlenceye davetlisiniz.

 

KENT BAYRAMLAŞMASI

30 Mart 2025 Pazar günü (Bayramın birinci günü) saat: 10.00’da Kartepe Kent Meydanında yapılacak olan Kent Bayramlaşmamıza tüm hemşehrilerimizi bekliyorum.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Ömeroğlu’ndan Ramazan Bayram Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan Ramazan Bayram Mesajı
Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması
BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KONUK OLDU BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE...
BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınlayarak Darıcalıların ve...

Haberi Oku