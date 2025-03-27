BAŞKAN KOCAMAN, KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİYLE İFTAR YAPTI

MİNİK KALPLER İFTAR SOFRASINDA
Öğrencilerle sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, “Bugün iftar soframız; Rabb’imizin emaneti güzel evlatlarımızın varlığıyla şenlendi, bereketlendi. Birlikte iftar açmanın, aynı sofranın etrafında buluşmanın sevincini yaşadık” açıklamasında bulundu.
“ALANINDA UZMAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ”
Başkan Kocaman öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “Köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, milletin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman nesiller yetiştireceğiz. Gençlerimiz teknolojiyi de çok iyi bilmeli, tarihini de çok iyi bilmeli” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)