BAŞKAN KOCAMAN, KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİYLE İFTAR YAPTI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Medine Kur’an Kursu öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in bereketini hemşehrileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Başkan Kocaman, Medine Kur’an Kursu’ndaki öğrencilerle iftar sofrasında buluşarak onların yanında oldu. Başkan Kocaman’a Başkan Vekili Orhan Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz’da eşlik etti.

MİNİK KALPLER İFTAR SOFRASINDA

Öğrencilerle sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, “Bugün iftar soframız; Rabb’imizin emaneti güzel evlatlarımızın varlığıyla şenlendi, bereketlendi. Birlikte iftar açmanın, aynı sofranın etrafında buluşmanın sevincini yaşadık” açıklamasında bulundu.

“ALANINDA UZMAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ”

Başkan Kocaman öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “Köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, milletin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman nesiller yetiştireceğiz. Gençlerimiz teknolojiyi de çok iyi bilmeli, tarihini de çok iyi bilmeli” ifadelerini kullandı.



(Ömer İLGEÇ)