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BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Dünya Ormancılık Günü ve Haftası münasebetiyle öğrencilerle birlikte fiden dikti.

BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ

27 Mart 2025 Perşembe 10:45

 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmaya katkıda bulunmak amacıyla Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek fidan dikimi gerçekleştirdi.

 

GENİŞ KATILIM

Uzuntarla Mahallesi’nde bulunan Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu’nda düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz, Orman Genel Müdürlüğü Suadiye İşletme Şefi Aslıhan Yemenci ve öğrenciler katıldı.   

 

FİDAN HEDİYE EDİLDİ

Kaymakam Öztürk ve Başkan Kocaman’ın önderliğinde Kartepeli minikler, büyük bir özenle fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimi etkinliğinde, Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu öğrencileri Dünya Ormancılık Günü ve Haftası’na dair şiirler okudu ve kendilerine fidan armağan edildi.

 

BİR FİDAN, BİR NEFES

“Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz…” Hadis-i Şerifini hatırlatan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Orman Haftası dolayısıyla Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu’ndaki çocuklarımızla birlikte ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için ormanlarımızı koruyalım, ağaç dikelim ve doğaya sahip çıkalım. Unutmayalım, “Bir fidan, bir nefes” açıklamasında bulundu.

(Ömer İLGEÇ)

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