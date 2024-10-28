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Başkan Ömeroğlu: "Cumhuriyet En Kıymetli Mirasımızdır"

Mesajında, Cumhuriyetin ilanının 101. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ömeroğlu, Cumhuriyetin Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda attığı en büyük adımlardan biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın ve bu değerlerin geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

Başkan Ömeroğlu:

28 Ekim 2024 Pazartesi 13:44

 CUMHURİYET DEĞERLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI
 
Cumhuriyetin değerleri olan eşitlik, özgürlük, adalet ve dayanışma ilkelerinin her alanda korunması ve yüceltilmesi gerektiğini belirten Ömeroğlu, mesajının devamında şu sözlere yer verdi: "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir zaferidir. Bugün de aynı ruhla bir araya geliyor, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Dilovası olarak bizler, bu değerlere sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme azmi içerisindeyiz. Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve korumak bizlerin en büyük sorumluluğudur."
 
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU PAYLAŞIYORUZ
 
Başkan Ramazan Ömeroğlu, birlik ve beraberlik ruhuyla Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu paylaşarak mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: "Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."
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