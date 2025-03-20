Başkan Ömeroğlu, Dilovası’nda yaşlılar iftarda buluştu

GENİŞ KATILIMLI İFTAR PROGRAMI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkan Vekili Yusuf Turhan, Belediye Meclis üyeleri, İlçe Yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.

RAMAZAN AYI PAYLAŞMA AYIDIR

İftar öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hemen hemen her akşam sosyal içerikli iftar programlarımız devam ediyor. İftar sofralarımız dolu dolu geçiyor. Bu akşam da kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Tecrübeleriniz ve dualarınız bizlere ışık oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi. Başkan Ömeroğlu, yaşlı vatandaşların toplumun hafızası olduğunu ve onların dualarının kıymetli olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUALARLA İFTAR AÇILDI

Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile oruçlar açıldı. İftar boyunca okunan ilahiler ile devam eden program da tek tek masaları dolaşarak yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ömeroğlu, onların taleplerini dinleyerek hatırlarını sordu.

BAŞKAN ÖMEROĞLU TEK TEK UĞURLADI