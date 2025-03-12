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BAŞKAN ÖMEROĞLU, RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİYOR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan, Meclis Üyeleri ve İlçe Yöneticileri ile birlikte Ramazan Sohbetleri kapsamında mahalle ziyaretlerinde bulundu.

BAŞKAN ÖMEROĞLU, RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİYOR

12 Mart 2025 Çarşamba 11:58

 MAHALLELERDE SOHBET
Teravih namazı sonrası düzenlenen çay sohbetleri programıyla Demirciler, Çerkeşli, Tepecik ve Köseler mahallelerine giden heyet, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy kahvelerinde gerçekleşen samimi buluşmalarda vatandaşlarla birebir sohbet edilerek talepler dinlendi.
RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİYOR
Başkan Ömeroğlu, Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerin önemine dikkat çekerek, “Hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak, onları dinlemek ve Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Bu güzel ay, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyor” dedi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetlerde vatandaşlar da istek ve önerilerini dile getirme fırsatı buldu. Başkan Ömeroğlu ve beraberindeki heyet, Ramazan boyunca bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.
(Ömer İLGEÇ)

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