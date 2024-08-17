Başkan Ömeroğlu’ndan 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Ömeroğlu, mesajında, depremin derin acılar bıraktığını ve unutulmaz bir travma yaşattığını belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Başkan Ömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara Depremi, ülkemizin en acı günlerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Bu felaket, binlerce vatandaşımızı aramızdan aldı, aileleri dağıttı, şehirleri yerle bir etti. Bugün, o kara günü bir kez daha anarken, kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum.”

DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Başkan Ömeroğlu, depremin ardından alınan derslerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu kapsamda Dilovası’nda yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projeleri, afet bilinci eğitimleri ve deprem hazırlıkları, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlama adına büyük önem taşıyor. Hep birlikte daha dayanıklı, daha güvenli bir Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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