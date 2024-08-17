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Başkan Ömeroğlu’ndan 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Ömeroğlu, mesajında, depremin derin acılar bıraktığını ve unutulmaz bir travma yaşattığını belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Başkan Ömeroğlu'ndan 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

17 Ağustos 2024 Cumartesi 00:27

DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
Başkan Ömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara Depremi, ülkemizin en acı günlerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Bu felaket, binlerce vatandaşımızı aramızdan aldı, aileleri dağıttı, şehirleri yerle bir etti. Bugün, o kara günü bir kez daha anarken, kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum.”
DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
Başkan Ömeroğlu, depremin ardından alınan derslerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu kapsamda Dilovası’nda yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projeleri, afet bilinci eğitimleri ve deprem hazırlıkları, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlama adına büyük önem taşıyor. Hep birlikte daha dayanıklı, daha güvenli bir Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
Son olarak Başkan Ömeroğlu, “Bu tür felaketler karşısında birlik ve beraberlik içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Tüm hemşehrilerimi deprem konusunda bilinçlenmeye ve hazırlıklı olmaya davet ediyorum. 17 Ağustos’ta kaybettiklerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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