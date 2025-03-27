Başkan Ömeroğlu’ndan Çocuklara Bayram Hediyesi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Kızılay Şube binasında açılan İyilik Mağazasını, Belediye Başkan Yardımcıları, Kızılay Dilovası Şube Başkanı Ahmet Kaya ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte gezdi.

PAYLAŞMAK, EN BÜYÜK ZENGİNLİKTİR

İyiliği büyütüyoruz sloganı ile çalışıyoruz diyen Kızılay Dilovası Şube Başkanı Ahmet Kaya,” Dilovası Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projede, evlatlarımızın bayram sevincine ortak olduk. Yetim ve öksüz çocuklarımıza öncelik vererek, bayramın getirdiği neşeyi ve umudu onlarla paylaşmak bizim için büyük bir onur. Kızılay olarak, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki paylaşmak, en büyük zenginliktir. Bu projeye katkı sunan herkese yürekten yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

BAYRAM, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMADIR