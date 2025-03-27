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Başkan Ömeroğlu’ndan Çocuklara Bayram Hediyesi

Dilovası Belediyesi ve Kızılay Dilovası Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan “İyilik Mağazası” ile ilçede yaşayan 3.000 çocuk bayramlık kıyafetlerine kavuştu.

Başkan Ömeroğlu'ndan Çocuklara Bayram Hediyesi

27 Mart 2025 Perşembe 10:37

 Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Kızılay Şube binasında açılan İyilik Mağazasını, Belediye Başkan Yardımcıları, Kızılay Dilovası Şube Başkanı Ahmet Kaya ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte gezdi.
PAYLAŞMAK, EN BÜYÜK ZENGİNLİKTİR
İyiliği büyütüyoruz sloganı ile çalışıyoruz diyen Kızılay Dilovası Şube Başkanı Ahmet Kaya,” Dilovası Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projede, evlatlarımızın bayram sevincine ortak olduk. Yetim ve öksüz çocuklarımıza öncelik vererek, bayramın getirdiği neşeyi ve umudu onlarla paylaşmak bizim için büyük bir onur. Kızılay olarak, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki paylaşmak, en büyük zenginliktir. Bu projeye katkı sunan herkese yürekten yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
BAYRAM, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMADIR
Yapılan yardımların toplumda daha geniş bir kesime ulaşmasını hedeflediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Ramazan Bayramı’nın ruhunu hep birlikte en güzel şekilde yaşamanın sevincini paylaşıyoruz. Bayram, paylaşma ve dayanışmadır. Biz de Dilovası Belediyesi olarak her zaman halkımızın, özellikle de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kızılay Dilovası Şubesi ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projede, evladımıza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. En büyük arzumuz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, bayramı bayram gibi yaşamalarını sağlamaktır. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle, projeye emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dilovası’nı daha yaşanabilir, daha mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)
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