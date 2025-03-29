Başkan Ömeroğlu’ndan Ramazan Bayram Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Ömeroğlu, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan Bayramı’nın sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını en üst seviyeye taşıyan mübarek günlerden biri olduğunu ifade etti. Bayramların, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve dostluğun pekiştiği, barışın ve huzurun simgesi olduğunu belirten Başkan Ömeroğlu, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, gönül köprülerimizi yeniden inşa ettiğimiz müstesna zamanlardır,

FİLİSTİN VE YEMEN’DEKİ ACIYA DUYARSIZ KALMAYALIM

Ne yazık ki, bugün İslam âlemi bayram sevincini buruk bir şekilde yaşamaktadır. Filistin’de masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bombalar altında hayatlarını kaybediyor. Yemen’de açlık ve savaş nedeniyle binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu acılar yüreklerimizi dağlıyor. İslam dünyası olarak birlik ve beraberliğimizi korumalı, mazlumların sesi olmalıyız. Ramazan Bayramı’nın, İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşının dinmesine, barışın ve huzurun hâkim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

TÜM İSLAM ÂLEMİNİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN

Bu mübarek günlerde dualarımızı mazlum kardeşlerimiz için eksik etmeyelim. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Dilovalı hemşehrilerimin ve İslam Âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum, hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.