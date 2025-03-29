banner1129
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Ömeroğlu’ndan Ramazan Bayram Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Ömeroğlu, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Ömeroğlu'ndan Ramazan Bayram Mesajı

29 Mart 2025 Cumartesi 14:15

 BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan Bayramı’nın sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını en üst seviyeye taşıyan mübarek günlerden biri olduğunu ifade etti. Bayramların, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve dostluğun pekiştiği, barışın ve huzurun simgesi olduğunu belirten Başkan Ömeroğlu, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, gönül köprülerimizi yeniden inşa ettiğimiz müstesna zamanlardır,
FİLİSTİN VE YEMEN’DEKİ ACIYA DUYARSIZ KALMAYALIM
Ne yazık ki, bugün İslam âlemi bayram sevincini buruk bir şekilde yaşamaktadır. Filistin’de masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bombalar altında hayatlarını kaybediyor. Yemen’de açlık ve savaş nedeniyle binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu acılar yüreklerimizi dağlıyor. İslam dünyası olarak birlik ve beraberliğimizi korumalı, mazlumların sesi olmalıyız. Ramazan Bayramı’nın, İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşının dinmesine, barışın ve huzurun hâkim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum.
TÜM İSLAM ÂLEMİNİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN
Bu mübarek günlerde dualarımızı mazlum kardeşlerimiz için eksik etmeyelim. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Dilovalı hemşehrilerimin ve İslam Âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum, hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı
Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması
BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KONUK OLDU BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE...
BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ
BAŞKAN SEZER “RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN” BAŞKAN SEZER “RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınlayarak Darıcalıların ve...

Haberi Oku