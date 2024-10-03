banner1085
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Ömeroğlu'ndan Yatırımlara Teşekkür ve Muhalefete Eleştiri

Dilovası Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 1 Ekim 2024 Salı günü saat 15.00’te Dilovası Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda, ilçeye kazandırılan önemli yatırımlar ele alındı.

Başkan Ömeroğlu'ndan Yatırımlara Teşekkür ve Muhalefete Eleştiri

03 Ekim 2024 Perşembe 12:15

 Başkan Ömeroğlu, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yatırımlardan  Dilovası’na kazandırdığı iki önemli projeye dikkat çekti. Körfez Dilovası Bağlantı Yolu ve Hastane Bağlantı Yolu projelerinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirten Ömeroğlu, “Bu hizmetler Dilovalı hemşerilerime hayırlı olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyük Akın’a bu projelerdeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dilovası halkı hizmetin en iyisini hak ediyor ve bunu Tahir başkanım ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.
MUHALEFETE ELEŞTİRİ VE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Konuşmasında muhalefet meclis üyelerine de değinen Başkan Ömeroğlu, yapılan hizmetlerin yeterince takdir edilmediğini belirtti. “Tabii ki sayın muhalefet meclis üyelerimiz yaptığımız bu güzel hizmetleri görmez. Ancak muhalif meclis üyelerinin ilçemiz için varsa güzel projelerini getirsinler, birlikte değerlendirelim. Biz eleştiriye kapalı değiliz fakat eleştiriler yapıcı olmalı ve ilçemizin imajını zedelememelidir.” diyerek, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ifade etti.
GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI
Toplantıda, 2025 yılı bütçesi, imar plan değişiklikleri ve Gebze Belediyesi ile sınır ihtilafının çözülmesi gibi önemli konular görüşüldü. Bu maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca, yeni yapılacak Semt Konağı için arsa hibesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.
TOPLANTI SONUÇLARI VE TEŞEKKÜR MESAJI
Başkan Ömeroğlu, alınan kararların Dilovası’nın geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor
Gençlik Merkezi öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakım Evi’ni gezdi Gençlik Merkezi öğrencileri, Sokak Hayvanları...
Körfez'de hafta sonu temizlik mesaisi Körfez'de hafta sonu temizlik mesaisi
Körfez’de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor Körfez’de su baskınlarına karşı mazgallar temizleniyor
TYT Nedir? TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları TYT Nedir? TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları
Gebze’de Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar Gebze’de Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor
Sanata ve sanatçıya verdiği destekle Darıca’da kültür sanat nabzını tutmaya devam eden Darıca Belediyesi,...

Haberi Oku