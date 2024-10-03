Başkan Ömeroğlu'ndan Yatırımlara Teşekkür ve Muhalefete Eleştiri





Başkan Ömeroğlu, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yatırımlardan Dilovası’na kazandırdığı iki önemli projeye dikkat çekti. Körfez Dilovası Bağlantı Yolu ve Hastane Bağlantı Yolu projelerinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirten Ömeroğlu, “Bu hizmetler Dilovalı hemşerilerime hayırlı olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyük Akın’a bu projelerdeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dilovası halkı hizmetin en iyisini hak ediyor ve bunu Tahir başkanım ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ VE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konuşmasında muhalefet meclis üyelerine de değinen Başkan Ömeroğlu, yapılan hizmetlerin yeterince takdir edilmediğini belirtti. “Tabii ki sayın muhalefet meclis üyelerimiz yaptığımız bu güzel hizmetleri görmez. Ancak muhalif meclis üyelerinin ilçemiz için varsa güzel projelerini getirsinler, birlikte değerlendirelim. Biz eleştiriye kapalı değiliz fakat eleştiriler yapıcı olmalı ve ilçemizin imajını zedelememelidir.” diyerek, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ifade etti.

GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI

Toplantıda, 2025 yılı bütçesi, imar plan değişiklikleri ve Gebze Belediyesi ile sınır ihtilafının çözülmesi gibi önemli konular görüşüldü. Bu maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca, yeni yapılacak Semt Konağı için arsa hibesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

TOPLANTI SONUÇLARI VE TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Ömeroğlu, alınan kararların Dilovası’nın geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.