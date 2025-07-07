Başkan Ömeroğlu'ndan Yoğun Hafta Mesaisi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yoğun geçen hafta boyunca ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak hem vatandaşlarla buluştu hem de belediye çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Ömeroğlu, ardından Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla hasbihal etti. Haftanın en renkli etkinliklerinden biri ise çocuklara özel düzenlenen şenlik oldu.

KAHRAMANLARIMIZA MİNNETTARIZ

İlçede görev yapan itfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Ramazan Ömeroğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette, farklı bölgelerde devam eden yangınlara da dikkat çeken Ömeroğlu, “Yangınlarla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun. Canla başla görev yapan tüm ekiplerimize minnettarız.” dedi.

MİLLET BAHÇESİ’NDE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ ŞENLİK

Başkan Ömeroğlu’nun katılımıyla Millet Bahçesi’nde düzenlenen çocuk şenliğinde, minik misafirler doyasıya eğlendi. Canlı müzik, şişme oyun parkurları, pamuk şeker, yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu dolu geçen etkinlikte çocukların neşesi görülmeye değerdi.

“Yavrularımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer” diyen Başkan Ömeroğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

VATANDAŞLA HER ZAMAN YAN YANA

Etkinlik sonrası Millet Bahçesi’nde günün yorgunluğunu atan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ömeroğlu, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. “Huzur dolu ortamı ve yeşil dokusuyla ilçemize nefes aldıran Millet Bahçemiz, Dilovası’na çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

YOĞUN PROGRAM TRAFİĞİ