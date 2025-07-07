İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Ömeroğlu'ndan Yoğun Hafta Mesaisi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yoğun geçen hafta boyunca ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak hem vatandaşlarla buluştu hem de belediye çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Ömeroğlu, ardından Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla hasbihal etti. Haftanın en renkli etkinliklerinden biri ise çocuklara özel düzenlenen şenlik oldu.

Başkan Ömeroğlu'ndan Yoğun Hafta Mesaisi

07 Temmuz 2025 Pazartesi 11:54

 KAHRAMANLARIMIZA MİNNETTARIZ
İlçede görev yapan itfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Ramazan Ömeroğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette, farklı bölgelerde devam eden yangınlara da dikkat çeken Ömeroğlu, “Yangınlarla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun. Canla başla görev yapan tüm ekiplerimize minnettarız.” dedi.
MİLLET BAHÇESİ’NDE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ ŞENLİK
Başkan Ömeroğlu’nun katılımıyla Millet Bahçesi’nde düzenlenen çocuk şenliğinde, minik misafirler doyasıya eğlendi. Canlı müzik, şişme oyun parkurları, pamuk şeker, yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu dolu geçen etkinlikte çocukların neşesi görülmeye değerdi.
“Yavrularımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer” diyen Başkan Ömeroğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.
VATANDAŞLA HER ZAMAN YAN YANA
Etkinlik sonrası Millet Bahçesi’nde günün yorgunluğunu atan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ömeroğlu, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. “Huzur dolu ortamı ve yeşil dokusuyla ilçemize nefes aldıran Millet Bahçemiz, Dilovası’na çok yakıştı” ifadelerini kullandı.
YOĞUN PROGRAM TRAFİĞİ
Hafta boyunca düğünler, özel davetler ve belediye organizasyonlarına katılan Başkan Ömeroğlu, her fırsatta halkla bir araya gelerek gönül köprüleri kurmaya devam etti. İlçe sakinleriyle iç içe olan Başkan Ömeroğlu’nun yoğun programı, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Daha temiz bir Darıca için yaz mesaisi başladı Daha temiz bir Darıca için yaz mesaisi başladı
Çayırovalılar, lavanta hasadında bir araya geldi Çayırovalılar, lavanta hasadında bir araya geldi
Çayırova Okuyor Projesi’ne muhteşem final Çayırova Okuyor Projesi’ne muhteşem final
Başkan Çiftçi, geleceğin mühendislerine spor lisesini anlattı Başkan Çiftçi, geleceğin mühendislerine spor...
Çayırova Bilim Parkı’nda hummalı çalışma Çayırova Bilim Parkı’nda hummalı çalışma
Çayırova’da üst yapı çalışmaları devam ediyor Çayırova’da üst yapı çalışmaları devam ediyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Daha temiz bir Darıca için yaz mesaisi başladı
Darıca Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yaz da mahallelerde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışmasını...

Haberi Oku