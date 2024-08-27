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Başkan Özlü’den Asar Projesine yakın markaj

Düzce Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ödüllü projesi Asar Deresi projesinin ilk etabı iyiden iyiye ortaya çıktı. Yay şeklindeki köprüler diğer yakada birleştirilerek projenin en önemli bölümü tamamlanmış oldu.

Başkan Özlü'den Asar Projesine yakın markaj

27 Ağustos 2024 Salı 19:09


 Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldiği günden itibaren hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve 3 etaptan oluşan Asar Deresi Projesinin Küçüksu ile Şaguç Köprüleri arasında kalan 430 metrelik ilk etabı yay köprülerin birleşmesinin sağlanmasıyla net olarak ortaya çıktı. 
Fen İşleri, Park Bahçeler, Su Kanal ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin eş zamanlı çalışmalarıyla hızlı şekilde sürdürülen proje çalışmalarını yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaya köprülerini birleştiren betonların atılmasının ardından alanda incelemede bulundu.  
Tamamlanan yay şeklindeki 2 yaya köprüsünün yürüyüş yolu imalatlarının yanı sıra restoranın cephe kaplama ve çatı imalatları da tüm hızıyla sürdürülüyor.  
Yürüyüş yolları taş imalatlarının devam ettiği, otopark asfaltının da döküldüğü projenin ilk etap çalışmasında ayrıca ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları ile köprü aydınlatmalarının altyapı imalatları da gerçekleştiriliyor. 
Kent merkezinden geçen Asar Deresini iyileştirmek, yaya sürekliliğini sağlayarak dere kıyısı ve çevresini gündelik kent yaşantısına kazandırmak hedefiyle başlatılan projenin tamamlanması ile birlikte şehir merkezi de daha modern ve estetik bir görüntü kazanacak. 
                               


İHA
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