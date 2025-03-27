BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KONUK OLDU

BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN ÖNERİLERİNİ DİKKATLE DİNLEDİ
Kendisine yoğun ilgi gösteren çocukların sorularını tek tek yanıtlayan Sezer, onların yerel yönetimlere olan ilgisini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Gölcük’te yapılmasını istedikleri projeleri ve önerilerini de Başkan Sezer ile paylaştı. Eğitimin önemine vurgu yapan Sezer, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
ÖĞRENCİLER BAŞKAN SEZER’E YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Dersin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
(Ömer İLGEÇ)