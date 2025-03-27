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BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KONUK OLDU

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 3. Sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine konuk olarak, “Yerel Yönetimler” konusu hakkında öğrencilerin sorularını cevapladı.

BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE KONUK OLDU

27 Mart 2025 Perşembe 11:31

 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cengiz Topel İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu. "Yerel Yönetimler" konusunun işlendiği derste Başkan Sezer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Sezer, belediyenin görevleri, ilçedeki hizmetler ve yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi verdi.

 

BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN ÖNERİLERİNİ DİKKATLE DİNLEDİ

Kendisine yoğun ilgi gösteren çocukların sorularını tek tek yanıtlayan Sezer, onların yerel yönetimlere olan ilgisini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Gölcük’te yapılmasını istedikleri projeleri ve önerilerini de Başkan Sezer ile paylaştı. Eğitimin önemine vurgu yapan Sezer, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

 

ÖĞRENCİLER BAŞKAN SEZER’E YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Dersin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.


(Ömer İLGEÇ)

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