BAŞKAN SEZER “RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yayınladığı mesaj ile tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada: “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını idrak edip, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin ve tekrar bu mübarek aya ulaşmayı nasip etsin.

Bu güzel günleri çocuklarımız için unutulmaz kılmak adına, mübarek ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Mahallelerimizde düzenlediğimiz ve yoğun ilgi gören programlarımızda çocuklarımıza, eski Ramazan gecelerini yaşatmayı amaçladık. Şimdi de; Ramazan Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın Gölcük’ümüze, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa bereket ve huzur getirmesini, dualarımızın kabul olmasını Allah’tan niyaz ederim. Değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere, Aziz milletimizin ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

KENT BAYRAMLAŞMASI 1. GÜN

Öte yandan Gölcük kent bayramlaşması bayramın 1. günü olan 30 Mart Pazar günü saat 10.30’da Kavaklı’da bulunan Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Başkan Sezer, hemşehrilerini kent bayramlaşmasına davet etti.



(Ömer İLGEÇ)