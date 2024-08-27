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Belgesel Tadın da Malazgirt Zaferi Anadolu Ruhu

Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümün de Anadolu’yu Ebedi Vatan Yapan Tüm Şehitlerimiz Başta Olmak Üzere Aziz Ecdadımızı Rahmet Minnet ve Şükranla Anıyorum

Belgesel Tadın da Malazgirt Zaferi Anadolu Ruhu

27 Ağustos 2024 Salı 15:52


   Malazgirt Zaferi ne Devlet Töreni 
Malazgirt zaferinin yıl dönümleri 4 yıldır Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın katılımıyla ile devlet töreni ile kutlanıyor 
        Bekgeselcinin  Not defteri 
    Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze de  belgeselcinin not defteri köşesin de Malazgirt zaferinin yıl dönümü dolayısı ile ilgili  yayınlanan makalelerimin lingleri 
http://www.gebzegazetesi.com/belgesel-tadinda-malazgirt-zaferi-ruhu-makale,4315.html

https://www.gazetegebze.com.tr/belgesel-tadinda-malazgirt-zaferi-ruhu-makale,1396.html

Devletimiz Malazgirt Zaferi anma toplantılarına büyük önem  veriyor  Savaşın yapıldığı  Malazgirt Bölgesi  tarım orman bakanlığı tarafından tarihi milli park ilan edilmesi  bölgeye verilen önemi gösteriyor 
Cumhurbaşkanı sn Erdoğan Malazgirt Zaferi ile ilgili Paylaşımın da önemli mesaj verirken Ahlat ve Malazgirt  de tarih yeniden yaşatıldı Cumhurbaşkanlığı İçin Ahlat da yapılan makam binası ilk  kez 2020 yılın da açıldı Cumhurbaşkanı Etdoğan 25 Ağustos 2020 akşamı Ahlat da kaldı sabah 26 Ağustos da Malazgirt e geçti 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

   Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Malazgirt  de yaptığı konuşmayı  Gebze Gazetesi  www.gebzegazetesi.com olarak  abonesi olduğunuz  Anadolu ajansın dan alarak  Gebze Gazetesi sosyal medya sayfasın da canlı yayınladık 
https://www.facebook.com/107558986022474/posts/2995628100548867/?d=n

     Ahlat dan Malazgirt e Anadolu Ruhu Belgeseli
Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel program yapımcısı olarak ilk kez Malazgirt e 2004 yılın da gitmiş çekimler yapmıştık 2018 ve 2019 yılların da Ahlat  ve Malazgirt de düzenlenen devlet törenlerine katılıp belgesel çekimleri yapmıştım  devri alem belgesel  programı  www.devrialem.tv olarak  çektiğimiz ve bir çok tv kanalında yayınlanan Ahlat dan Malazgirt e Anadolu ruhu belgeselimizi sizlerle  paylaşıyorum
https://m.youtube.com/watch?v=9GXSeJe7INE

   Ahlat dan Malazgirt e Devri Alem 
Ahlat dan Malazgirt e adı ile hazırladığımız ikinci belgeselimiz 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZOJ20NPk98&feature=youtu.be

       Şiir  Tadın  da Malazgirt Zaferini Anıyoruz 
   Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirini Sizlerle paylaşarak şiir tadın da bir kez daha Malazgirt zaferini coşku ile kutluyoruz

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma 
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a 
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma 
Yeni bir şevk ile gürledi gökler 
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber 

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu 
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu 
Andırır Altay'dan kopan bir çığı 
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler... 
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber 

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi 
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi 
Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi 
Bu seste birleşir bütün yürekler... 
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!.. 

Nağramızdır bu gün gök gürültüsü, 
Kanımızdır bugün yerin örtüsü 
Gazi atlarımın nal parıltısı 
Kılıçlarımızdır çakan şimşekler... 
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!.. 

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, 
Anadolu başlar, vatan olmaya... 
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!! 
En güzel marşını vurmadan mehter 
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber


İHA
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