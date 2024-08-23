İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan çift gözyaşları içinde toprağa verildi

Trabzon'da yaz tatili için gittikleri yayla evlerinde akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen ve yangın süsü verilmek için evleriyle birlikte yakılan çift, Kocaeli'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan çift gözyaşları içinde toprağa verildi

23 Ağustos 2024 Cuma 21:45



  Olay, 3 gün önce saat 05.30 sıralarında Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylası'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıktı. Yangın evin tamamına sirayet ederken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Arif Altuntaş (66) eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzeni Kasım Altuntaş'ın (67) cesedine ulaşıldı.  
 
  Yangın süsü vermek için evi yaktılar  
  Olayın şüpheli bulunması üzerine cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinde ölenlerin üzerinde bıçak izine rastlandı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, geniş çaplı soruşturma neticesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.A.(24), A.A. (15) ve M. A. (37) isimli 3 akrabalarını gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (37) serbest bırakılırken, M.A. ile A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada şüphelilerin şahısları bıçaklayarak öldürdükleri, yangın süsü vermek için de evi yaktıkları öğrenildi. Ayrıca Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin yaz tatili için memleketleri Trabzon'a Kocaeli'den gittikleri, evdeki tadilat için de akrabaları Kasım Altuntaş'ı usta olarak çağırdıkları öğrenildi.  
 
  Çocukları gözyaşına boğuldu 
  Tamamlanan işlemleri sonrasında Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin cenazeleri bugün Kocaeli'ye gönderildi. Başiskele ilçesi Hamit Tutan Camii'ne kılınan cenaze namazına çiftin çocukları, akrabaları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin çocukları cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ardından Arif ve Gülizar çifti Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.    
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor
Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır, bundan hiç şüphem yok Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır,...
Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor
Binali Yıldırım Dilovası’nda Binali Yıldırım Dilovası’nda
Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar sürüyor Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar...
Kartepe Çepni Mahallesi imar uygulaması askıda Kartepe Çepni Mahallesi imar uygulaması askıda
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor
Dilovası Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan Stratejik Plan çalışmaları başladı. Belediye...

Haberi Oku