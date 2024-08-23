Binali Yıldırım Dilovası’nda

GÖREVİNDE İÇİN BAŞARI DİLEKLERİ
Binali Yıldırım, ziyarette Başkan Ramazan Ömeroğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, Dilovası'nın kalkınmasına yönelik projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yıldırım, bölgenin gelişimine katkıda bulunacak her türlü projeyi desteklemeye hazır olduklarını belirtti.
İLÇENİN DURUMU VE GELECEK PROJELER
Başkan Ramazan Ömeroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçenin mevcut durumu ve gelecekteki projeleri hakkında Yıldırım’a bilgi sundu. Ayrıca, Dilovası'nın karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların aşılması için yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
ZİYARETİN SONUÇLARI VE İYİ DİLEKLER
Görüşmede Yıldırım ve Ömeroğlu, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini değerlendirdiler. Yıldırım, Başkan Ömeroğlu’na başarılı görev dönemleri geçirmesi için iyi dileklerini iletti ve Dilovası’na olan ilgisinin devam edeceğini vurguladı.
Bu ziyaret, Dilovası’nın yerel yönetimiyle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye ve bölgedeki projelerin desteklenmesine önemli bir katkı sağlayacak.