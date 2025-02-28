Bir mağazadan daha fazlası; ‘Sevince’

“ALLAH RAZI OLSUN”
2007 yılından bu yana Çayırova’da oturan ve Sevince Mağazası’ndan faydalanan ilçe sakini mağazaya yönelik yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “2007’den beri Çayırova’da yaşıyorum. Bundan dört yıl önce Çayırova ilçemizde, Sevince adında bir mağaza açıldı. Ben ve çocuklarım yıl içerisinde burada giyim, ayakkabı ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burası bizim için sıradan bir mağaza değil, güler yüzle karşılandığımız için sıcak bir yuva. Bir mağazadan daha fazlası. Çocuklarımın yüzündeki mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Bu zor günlerimde Çayırova Belediyesi her zaman, benim ve çocuklarımın yanında. Bu güzel ve örnek projeden dolayı Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve ekibine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun.”
BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİ’NE
Erkek, kadın ve çocuk reyonlarının bulunduğu 3 katlı Sevince Mağazası, yapılan incelemelerden sonra uygunluk durumuna göre ilçedeki ihtiyaç sahiplerine randevu sistemine göre hizmet veriyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Sevince Mağazası’ndan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.
(Ömer İLGEÇ)