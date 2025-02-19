Bir skate park da Darıca’ya

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kaykay ve paten yapmak isteyen gençler için hayata geçirilen skate parkların bir yenisi Darıca’ya kazandırıldı.

ŞEHRİN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşamına katkı sağlamak ve gençlerin sağlıklı bir şekilde vakit geçirmelerini desteklemek amacıyla il genelinde birçok yaşam alanında spor sahaları kuruyor. Bu kapsamda kaykay tutkunlarının yoğun ilgisini çeken skate parkların 11’incisi Darıca Millet Bahçesi’nde inşa edildi. Tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park, gençlere tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfi yaşatıyor.

GENÇLERİN UĞRAK ALANI OLACAK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın modern ekipmanlarla donattığı skate park; kaykay, scooter ve benzeri ekstrem sporlarla ilgilenenler için ideal bir alan sunuyor. Hizmete açılan yeni skate parkı, Darıca’nın genç nüfusunun uğrak alanlarından biri olacak. Darıca Millet Bahçesi'ne yapılan bu yenilik, şehrin yeşil alanlarının ve spor olanaklarının çeşitliliğini artırarak, daha sağlıklı ve aktif bir toplum için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAYKAY SPORUNA DESTEK

Gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapan Büyükşehir, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel, Çayırova, Kartepe, Başiskele Sahil, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nden sonra Darıca Millet Bahçesi’ne de skate park inşa etti. Tüm spor dallarında olduğu gibi kaykay sporunun da kent geneline yayılması için çalışmalar yürüten Büyükşehir, yeni skate parklar oluşturmaya devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)