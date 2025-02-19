İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir skate park da Darıca’ya

Büyükşehir, kaykay sporuna destek vermeye devam ediyor. Kentte son skate park, Darıca Millet Bahçesi’nde inşa edildi

Bir skate park da Darıca'ya

19 Şubat 2025 Çarşamba 11:34

 Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kaykay ve paten yapmak isteyen gençler için hayata geçirilen skate parkların bir yenisi Darıca’ya kazandırıldı.

 

ŞEHRİN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşamına katkı sağlamak ve gençlerin sağlıklı bir şekilde vakit geçirmelerini desteklemek amacıyla il genelinde birçok yaşam alanında spor sahaları kuruyor. Bu kapsamda kaykay tutkunlarının yoğun ilgisini çeken skate parkların 11’incisi Darıca Millet Bahçesi’nde inşa edildi. Tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park, gençlere tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfi yaşatıyor.

 

GENÇLERİN UĞRAK ALANI OLACAK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın modern ekipmanlarla donattığı skate park; kaykay, scooter ve benzeri ekstrem sporlarla ilgilenenler için ideal bir alan sunuyor. Hizmete açılan yeni skate parkı, Darıca’nın genç nüfusunun uğrak alanlarından biri olacak. Darıca Millet Bahçesi'ne yapılan bu yenilik, şehrin yeşil alanlarının ve spor olanaklarının çeşitliliğini artırarak, daha sağlıklı ve aktif bir toplum için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAYKAY SPORUNA DESTEK

Gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapan Büyükşehir, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel, Çayırova, Kartepe, Başiskele Sahil, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nden sonra Darıca Millet Bahçesi’ne de skate park inşa etti. Tüm spor dallarında olduğu gibi kaykay sporunun da kent geneline yayılması için çalışmalar yürüten Büyükşehir, yeni skate parklar oluşturmaya devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Kent Meydanı Projesi İhaleye Çıkıyor Dilovası Kent Meydanı Projesi İhaleye Çıkıyor
Yeni pasta şefleri Çayırova'da yetişiyor Yeni pasta şefleri Çayırova'da yetişiyor
Çayırova Belediyesi’nde e-İmar dönemi Çayırova Belediyesi’nde e-İmar dönemi
Çayırova’da Şubat ayı meclisi tamamlandı Çayırova’da Şubat ayı meclisi tamamlandı
Dilovası’nda Sömestr Tatili Coşkulu Geçti Dilovası’nda Sömestr Tatili Coşkulu Geçti
‘Güzide’ Gençler Bilişim Vadisi’nde ‘Güzide’ Gençler Bilişim Vadisi’nde
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Dilovası Kent Meydanı Projesi İhaleye Çıkıyor
Dilovası Belediyesi, ilçeye modern ve çok amaçlı bir Kent Meydanı kazandırmak için çalışmalarına başladı....

Haberi Oku