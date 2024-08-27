Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunmasını Araştırmak ve Tanıtmak Amacı ile Giresun ve Gümüşhaneli etkin ve yetkin kalabalık bir ekip tarafından kurulan Harşit Savunması Vakfı, Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimleri Tamamlayarak çalışmalara b

Harşit Savunması Vakfı, 24 Ağustos 2024 tarihinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen mütevelli heyeti toplantısında seçilen yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini
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belgesel tadında kutluyor vakıf ruhu ile başarılar diliyoruz
20 Temmuz 2024'te Resmî Gazete'de ilan edilerek resmen kurulan vakıf, yasal gereklilikler doğrultusunda bir ay içinde seçimlerini tamamladı.
Toplantıda ilk önce gündem gereğince, toplantıyı yönetmek üzere Divan Kurulu oluşturuldu.
Mütevelli heyeti üyeleri tarafından Divan Kurulu Başkanlığına İ.Ethem Gürsoy, başkan yardımcılıklarına Abdullah Önal ve Ömer Tekin seçildi.
Ardından toplantı gündemine eklenmesi teklif edilen yeni gündem maddeleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin tamamı oy birliği ile kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulları için seçime geçildi.
Toplantıda, mütevelli heyeti üyelerinin teklifi ile tek liste halinde yönetim ve denetim kurulları seçildi.
Oy birliği ile seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, vakfın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına başlayacak.
Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:
Asil Üyeler:
* Mustafa ÖZKAYA
* İ.Ethem GÜRSOY
* Ömer TEKİN
* Fatih MEŞE
* Muhammet SARI
* İsmail BAYRAM
* Temel BİLECEN
Yedek Üyeler:
* Yasin SÖĞÜT
* Adnan YAZICI
* Mustafa ŞEN
* Murat KOÇ
* Kamil PATAN
* Yunis KAHVECİ
* Abdurrahman DEMİREL
Seçilen Denetim Kurulu Üyeleri:
Asil Üyeler:
* Sezai BALCI
* Necdet Ali DEMİREL
* Ayhan AKTEN
Yedek Üyeler:
* İsmail KAHRAMAN
* Abdullah ÖNAL
* Ali YILMAZ
Toplantı, yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerinin teşekkür konuşmaları ve mütevelli heyet üyelerinin dilek ve temennilerinin alınmasının ardından sona erdi.
Toplantıya; AK Parti Giresun Milletvekili Prof.Dr.Nazım Elmas, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ile birlikte mütevelli heyeti üyeleri katıldı.
İHA