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Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunmasını Araştırmak ve Tanıtmak Amacı ile Giresun ve Gümüşhaneli etkin ve yetkin kalabalık bir ekip tarafından kurulan Harşit Savunması Vakfı, Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimleri Tamamlayarak çalışmalara b

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFI SEÇİMLERİNİ YAPTI

Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunmasını Araştırmak ve Tanıtmak Amacı ile Giresun ve Gümüşhaneli etkin ve yetkin kalabalık bir ekip tarafından kurulan Harşit Savunması Vakfı, Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimleri Tamamlayarak çalışmalara b

27 Ağustos 2024 Salı 15:54



Harşit Savunması Vakfı, 24 Ağustos 2024 tarihinde  Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen mütevelli heyeti toplantısında  seçilen yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini 
https://www.youtube.com/watch?v=zAWlwTSiVvs
belgesel tadında kutluyor vakıf ruhu ile  başarılar diliyoruz 

20 Temmuz 2024'te Resmî Gazete'de ilan edilerek resmen kurulan vakıf, yasal gereklilikler doğrultusunda bir ay içinde seçimlerini tamamladı.

Toplantıda ilk önce gündem gereğince, toplantıyı yönetmek üzere Divan Kurulu oluşturuldu.

Mütevelli heyeti üyeleri tarafından Divan Kurulu Başkanlığına İ.Ethem Gürsoy, başkan yardımcılıklarına Abdullah Önal ve Ömer Tekin seçildi.

Ardından toplantı gündemine eklenmesi teklif edilen yeni gündem maddeleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamı oy birliği ile kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulları için seçime geçildi.

Toplantıda, mütevelli heyeti üyelerinin teklifi ile tek liste halinde yönetim ve denetim kurulları seçildi.

Oy birliği ile seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, vakfın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına başlayacak.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:
 Asil Üyeler:
   * Mustafa ÖZKAYA
   * İ.Ethem GÜRSOY
   * Ömer TEKİN
   * Fatih MEŞE
   * Muhammet SARI
   * İsmail BAYRAM
   * Temel BİLECEN

 Yedek Üyeler:
   * Yasin SÖĞÜT
   * Adnan YAZICI
   * Mustafa ŞEN
   * Murat KOÇ
   * Kamil PATAN
   * Yunis KAHVECİ
   * Abdurrahman DEMİREL

Seçilen Denetim Kurulu Üyeleri:
 Asil Üyeler:
   * Sezai BALCI
   * Necdet Ali DEMİREL
   * Ayhan AKTEN

 Yedek Üyeler:
   * İsmail KAHRAMAN
   * Abdullah ÖNAL
   * Ali YILMAZ

Toplantı, yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerinin teşekkür konuşmaları ve mütevelli heyet üyelerinin dilek ve temennilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya; AK Parti Giresun Milletvekili Prof.Dr.Nazım Elmas, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ile birlikte  mütevelli heyeti üyeleri katıldı.


İHA
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