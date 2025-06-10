Boş arazilerdeki otlar biçiliyor

Çayırova’da ilçe genelinde bulunan boş arazilerde, mevsim şartlarından dolayı büyüyen yabani otlar, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor. Yapılan planlama ile gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki boş arazilerde büyüyen otları temizleyerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş oluyor. Bahar ve yaz aylarında başlayan temizlik çalışmaları kapsamında ilk olarak ilçedeki parklarda budama ve çim biçme çalışmaları yapılırken, daha sonrasında ise ilçe genelinde bulunan boş parsellerde temizleme faaliyetleri başladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Çayırova’daki 9 mahallede de belirlenen program çerçevesince yabani ot temizliği yapılacağını belirten Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu sayede yol kenarlarında, bordür diplerinde ve boş arsalardaki görsel kirlilik yaratan alanları temizleyerek daha düzenli bir görünüme kavuşturacak. İlçe sakinlerinin konforunu arttıran ve bununla beraber yabani otlar arasında oluşabilecek haşere ve böceklere karşı da önlem alan Çayırova Belediyesi, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.



(Erkan ERENLER)