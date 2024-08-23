İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu yaz evleri ve gönülleri en çok renklendiren çiçekler

En çok orkide tercih edildi

Bu yaz evleri ve gönülleri en çok renklendiren çiçekler

23 Ağustos 2024 Cuma 21:41


Renkleriyle ve kokularıyla kiminin bahçesini, anlamına göre ise kiminin kalbini renklendiren çiçekler, geniş fiyat bandıyla her kesime hitap ederken vatandaşlar tarafından bu sezon en çok orkide tercih edildi.   
  Görünüşleri ve kokularıyla herkesin ilgisini çeken çiçek ve bitkiler, vatandaşlar tarafından çokça tercih edilerek kimisinin evini, kimisinin ise gönlünü renklendiriyor. Her birinin farklı anlamı olan çiçekler bu sezonda vatandaşlar tarafından çokça satın alındı. Bu sezonun favori bitkileri arasında sardunya, papatya ve vinka olurken, en çok tercih edilen ise orkide oldu.  
 
  En çok orkide tercih edildi 
  Kocaeli'nin İzmit ilçesi 25 yıldır çiçekçilik işiyle uğraşan Ayşe Sancak Tutan, çiçeklerin yalnızca bir dekor değil, her birinin anlamı olduğunu, yaşam alanlarını ve kalpleri renklendiren birer yaşam kaynağı olduğunun altını çizdi. Bu sezonun favori bitkileri arasında sardunya, papatya ve vinka gibi yazlık çiçekler öne çıktığını dile getiren Tutan, sonbaharın yaklaşmasıyla kasımpatı ve sıklamen gibi bitkilerin de raflardaki yerini alacağını söyledi. Tutan ayrıca bu sezon özellikle orkidenin çok tercih edildiğini ve fiyatının 590 TL olduğunu belirtti. 
 
  "Kırmızı renk aşk, pembe gönül işi için" 
  Müşterilerin, çiçekleri rengine veya işlevine göre seçtiğini belirten Tutan, "Kırmızıyı aşk için alıyorlar veya karşı tarafa gönlü kayan genelde pembe renkli çiçeği tercih ediyor. Bunun yanı sıra kimisi 'Annem bu çiçeği sever' diye tercih ediyor kimisi bahçesi için alıyor, kimisi de havayı temizlesin diye çiçeği tercih ediyor. Örneğin astım hastası olan bir insan yatak odasına gidip kılıç çiçeği koyabiliyor" diye konuştu.  
 
  "Çiçekler gerek geniş fiyat bandıyla gerek kalıcı ve canlı olmasıyla her kesim tarafından çok tercih ediliyor" 
  Çiçeklerin her kesime hitap ettiğini söyleyen Tutan, "Buraya gelen bir müşteri 15 TL'ye bile çiçek bulabiliyor. Orkidemiz 80 TL, papatyalarımız 80 TL, vinkalarımız 80 TL, karanfilimiz 60 TL, mevsimlik çiçeklerimizin tanesi 15 TL. Tabak veya cam vazo aldığınız zaman bu kırılabiliyor, fakat çiçek canlı olduğu için devamlılığı bir ömür devam ediyor ve karşı tarafa hep sizi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.  
 
  "Çiçek çocuk gibidir" 
  Çiçeklerin yalnızca dekoratif bir obje olmadığını, aynı zamanda terapi edici etkisi olduğunu dile getiren Ayşe Sancak Tutan, "Çiçek çocuk gibidir. Tohumdan vitamini ve suyunu verir büyütürsünüz ve o size bir evlat olur. Ben onlara hep öyle bakıyorum ve onlarla çok konuşuyorum. İnsanlar gibi onlar da ilgi ve sevgi bekliyorlar. Bir çiçeğe ilgi, sevgi göstermediğin zaman ve gün ışığından ayrı tuttuğunuz zaman aynı insanlar gibi solabiliyor" ifadelerini kullandı. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor
Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır, bundan hiç şüphem yok Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır,...
Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor
Binali Yıldırım Dilovası’nda Binali Yıldırım Dilovası’nda
Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan çift gözyaşları içinde toprağa verildi Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan...
Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar sürüyor Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor
Dilovası Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan Stratejik Plan çalışmaları başladı. Belediye...

Haberi Oku