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Büyükşehir’den Derince’nin kalbinde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince Denizciler Caddesi’nde sürdürdüğü altyapı çalışmalarının yüzde 55’ini bitirdi.

Büyükşehir'den Derince'nin kalbinde hummalı çalışma

23 Mart 2025 Pazar 10:44

 Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince Denizciler Caddesi’nde sürdürdüğü altyapı çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Aralık ayı içerisinde başlayan çalışmaların yüzde 55’i tamamlandı.

 

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince Denizciler Caddesi ile çevre cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlayan ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan hatları kapsamlı bir çalışmayla tamamen yeniliyor. Proje ile daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak hedeflenirken, çevre dostu su yönetimiyle modern şehircilik anlayışının da hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

 

İLERLEME ORANI YÜZDE 55

Derince’deki çalışmalar kapsamında 100 ile 350 mm çaplarında duktil borular kullanılarak yapılacak olan 3.985 metre uzunluğundaki içme suyu hatlarının 1.234 metrelik kısmı tamamlandı. Ayrıca 1.085 metre uzunluğundaki isale hattı çalışmalarının 635 metresi tamamlandı. Bölgede devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarında ise toplam 3.929 metre inşa edilecek hattın 1.323 metresi tamamlanarak çalışmaların yüzde 55’i bitirildi.

 

19 MAYIS’A KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Derince’nin en hareketli caddelerinden biri olan Denizciler Caddesi’ndeki çalışmaların 19 Mayıs’a kadar tamamlanması hedefleniyor. İSU, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayarak kaliteli altyapı hatlarıyla “Altyapıda Sıfır Problem” anlayışı doğrultusunda uzun yıllar hizmet vermeye devam edecek.

 

KOCAELİ’YE DEĞER KATAN ALTYAPI YATIRIMLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bu ve benzeri projelerle hem bugünkü ihtiyaçlara çözüm sunmayı hem de geleceğe yönelik sağlıklı, çevre dostu ve güvenilir bir altyapı oluşturmayı sürdürerek kente değer katmaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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