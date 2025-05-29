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ÇAK-TİM, 900 öğrenciye afet farkındalık eğitimi

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Gün boyu süren eğitimler kapsamında toplamda 900 öğrenci ve 53 öğretmen afete karşı bilinçlendirildi.

ÇAK-TİM, 900 öğrenciye afet farkındalık eğitimi

29 Mayıs 2025 Perşembe 15:40

 Yaklaşık 4 yıl önce kurulan ve o günden bu yana yaptığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), sadece Çayırova’da değil bölge genelinde de afet farkındalık eğitimi vermeyi sürdürüyor. Çayırova’da binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile yüzlerce öğretmeni depreme karşı bilinçlendiren ÇAK-TİM, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisarlılar Derneği’nin ortak çalışması kapsamında düzenlenen afet farkındalık eğitimi kapsamında, Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda, afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

 

AFETE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ

Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa, kent protokolü de katılım gösterirken, ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman, gün boyunca programa gelen öğrencilere deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlere karşı eğitim verdi. ÇAK-TİM’in gerçekleştirdiği eğitimler kapsamında 900 öğrenci ve 53 öğretmen afete karşı bilinçlendirildi. Kent protokolü yapılan çalışmaların ardından verilen eğitim için ÇAK-TİM ekibine teşekkürlerini iletti. Eğitim programları günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)

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