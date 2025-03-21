İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇAK-TİM'in afet farkındalık eğitimleri tamamlandı

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin (ÇAK-TİM), öğrencilere ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği ‘Afet Farkındalık Eğitimi’nin finali dün gerçekleştirildi. Final programında ilçedeki ilkokul öğretmenlerine eğitim verilirken, tüm eğitimlerin sonunda yaklaşık 7 bin 500 öğrenci ve 2 bin 200 öğretmen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ almış oldu.

ÇAK-TİM'in afet farkındalık eğitimleri tamamlandı

21 Mart 2025 Cuma 11:10

 4 yıl önce kurulan ve 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, Çayırova’da farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce başlayan ve ilçede lise düzeyindeki tüm okullarda ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştiren ÇAK-TİM ekibi, öğretmenlere yönelik de bir çalışma düzenlemişti. ÇAK-TİM’in eğitim programlarının sonuncusu ise ilçede ilkokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik oldu. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’nin final programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Final eğitim programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve çok sayıda öğretmen katılım gösterdi.

 

BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda ilk olarak Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir konuşma gerçekleştirdi ve şunları dile getirdi; “Liselerimizin tamamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim verdik. Geçen hafta ortaokul öğretmenlerimize ve bu hafta da ilkokul öğretmenlerimize eğitim vererek farkındalık düzeyini artırmak istiyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize buradaki eğitimleri aktararak süreci başlatalım istiyoruz. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve ÇAK-TİM Liderimiz Hüseyin Narman’a çok teşekkür ediyoruz.”

 

“AFET BİLİNCİ ÇOK ÖNEMLİ”

Demir’in ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi ise şunları aktardı; “Bugün burada çok önemli bir konu kapsamında bir araya geldik. Afet denildiğinde bizim ülkemizde akla ilk olarak deprem geliyor. Bu kapsamda farkındalık eğitimi ve diğer yapılması gerekenler konusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemizde olmayan ÇAK-TİM’i kurduk. Ekibimiz Adıyaman’da çok önemli çalışmalara imza attı. Afete hazırlık ve afet süreçlerinin yönetilmesi kapsamında afet bilincinin oluşturulması çok önemli. Bir aydır tüm liselerimizdeki öğrencilerimize farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Ben bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlçe milli eğitim müdürümüzle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdik. Olası afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürecek ve toplumumuzun bilinçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

 

ÇAK-TİM LİDERİNE PLAKET

Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, afet farkındalık eğitimlerini gerçekleştiren ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman’a plaket takdim etti. Sinevizyon gösterimleriyle devam eden programda ÇAK-TİM Lideri Narman, salonda bulunan ilkokul öğretmenlerine depremde yapılması gerekenlere yönelik eğitim verdi.


(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Ömeroğlu, Dilovası’nda yaşlılar iftarda buluştu Başkan Ömeroğlu, Dilovası’nda yaşlılar iftarda...
Darıca'da şampiyona öncesi iftar Darıca'da şampiyona öncesi iftar
İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü Dilovası’nda Anıldı İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü...
Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin yanında Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin yanında
BAŞKAN ÖMEROĞLU, RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİYOR BAŞKAN ÖMEROĞLU, RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ...
Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Başkan Ömeroğlu, Dilovası’nda yaşlılar...
Dilovası Belediyesi Ramazan programının önceki akşamki konukları, Dilovası’ndaki yaşlı vatandaşlar...

Haberi Oku