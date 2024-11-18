Çayırova 5. Kitap Günleri kapılarını açtı

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Çayırova 5. Kitap Günleri, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çayırovalıların on binlerce kitap, onlarca yayın evi ve birçok seçkin yazarla bir araya geldiği Kitap Günleri’nde ilk gün konuğu Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan oldu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı çalışmalarla kültür-sanat şehri kimliği kazanan Çayırova’da Kitap Günleri’nin beşincisi kapılarını resmen açtı. Çayırova 5 Kitap Günleri’nin açılış programı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi parti ilçe temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, meclis üyeleri ve Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan’la birlikte çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. ‘Özgür Filistin için, Okuyarak Barışı, Adaleti ve Merhameti İnşa Edelim’ temasıyla düzenlenen programda ilk olarak saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

“GELENEKSEL HALE GELDİ”

Çayırova 5. Kitap Günleri’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “2019 yılında ilkini gerçekleştirirken nasıl bir karşılık görürüz düşüncesiyle ama sonucu ne olursa olsun atmamız gereken bir adım olarak kitap günlerinin ilkini gerçekleştirmiştik. Bu sene artık geleneksel hale geldi ve beşincisini düzenliyoruz. Kitap fuarımızın mottosu Özgür Filistin için, Okuyarak Barışı, Adaleti ve Merhameti İnşa edelim olacak.

“İLGİNİN ARTTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ”

Her seferinde vatandaşlarımızın kitap günlerine ilgisinin arttığını gözlemiyoruz. Bu sene daha yüksek bir katılımla okuyucularımızı yazarlarımızla buluşturacağız. Eğitim, spor ve kültür-sanat alanında ciddi çalışmaları hayata geçirdik. Kitap Günleri’ni her sene durmadan yorulmadan yapmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Çiftçi’nin ardından konuşma gerçekleştiren Milletvekili Katırcıoğlu, “Başkanımızı Çayırova’da geleneksel hale getirdiği kitap günleri için tebrik ediyorum. Ayrıca böyle bir temayla bu etkinliği belirlediği için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu ve gündeme ilişkin konulara değindi. Katırcıoğlu’nun konuşmasının ardından Çayırova 5. Kitap Günleri’nin kurdelesi kesildi ve açılışı gerçekleştirildi.

ASLANHAN SEVENLERİYLE BULUŞTU

Açılış programının ardından okuyucularıyla buluşan Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, ‘aile, çocuk ve Gazze’ temalı bir konuşma gerçekleştirerek, kendisini dinlemeye gelen sevenlerini bilgilendirdi. Program sonunda Yazar Aslanhan, sevenlerinin kitaplarını imzalayarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılışı gerçekleştirilen, Çayırova 5. Kitap Günleri, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürecek ve saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.