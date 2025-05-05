Çayırova Belediyesi, Esenler Erok’u konuk edecek

HAYDİ ÇAYIROVA SALONA
Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda 6 Mayıs Salı günü saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Çayırova Belediyesi’nin kazanması halinde, serinin üçüncü maçı yine Esenler Erokspor’un ev sahipliğinde oynanacak. Çayırovalı basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi ile Esenler Erokspor arasında oynanacak zorlu müsabakayı, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu ve Ahmet Murat Arıkanlı hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi’nden maça ilişkin yapılan duyuruda, “Haydi Çayırova, final yolunda en büyük gücümüz sizsiniz. Bu büyük mücadelede tribündeki yerini al, galibiyet sevincini hep birlikte yaşayalım” denildi.