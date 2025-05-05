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Çayırova Belediyesi, Esenler Erok’u konuk edecek

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında, temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek.

Çayırova Belediyesi, Esenler Erok'u konuk edecek

05 Mayıs 2025 Pazartesi 11:19

 Türkiye Basketbol Ligi’ndeki başarılı serüvenine devam eden Çayırova Belediyesi, Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında Esenler Erokspor’la karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçında sahadan mağlup ayrılarak 1-0 geriye düşen Çayırova Belediyesi, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak seride durumu 1-1 yapmanın amacında. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren Çayırova Belediyesi’nde ikinci maç öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’u seyircisinin desteğiyle mağlup edip, yarı final serisini üçüncü maça taşıma amacında.

 

HAYDİ ÇAYIROVA SALONA

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda 6 Mayıs Salı günü saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Çayırova Belediyesi’nin kazanması halinde, serinin üçüncü maçı yine Esenler Erokspor’un ev sahipliğinde oynanacak. Çayırovalı basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi ile Esenler Erokspor arasında oynanacak zorlu müsabakayı, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu ve Ahmet Murat Arıkanlı hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi’nden maça ilişkin yapılan duyuruda, “Haydi Çayırova, final yolunda en büyük gücümüz sizsiniz. Bu büyük mücadelede tribündeki yerini al, galibiyet sevincini hep birlikte yaşayalım” denildi.

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