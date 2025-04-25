Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin her an yanında

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli gerçekleşen ve Çayırova’da da hissedilen deprem sonrasında, deprem toplanma alanlarına giden ilçe sakinlerinin yanında oldu.

İstanbul merkezli yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Çayırova’da da yakından hissedildi. Çayırovalılar, yaşanan deprem sonrasında ilçe genelinde bulunan deprem toplanma alanlarına giderken, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, deprem toplanma alanlarında ve parklarda bulunan vatandaşlara su ve yiyecek ikramı gerçekleştirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

“İLK GÜNDEN İTİBAREN BU BİLİNÇLE HAREKET ETTİK”

“Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Silivri’de meydana gelen ve ilçemizde de hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, deprem kuşağında yaşıyoruz ve bu gerçekle yaşarken en önemli sorumluluğumuz, hazırlıklı olmaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik.

“HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Projelerimizin depreme dayanıklı olması için gerekli tüm adımları attık; aynı zamanda olası bir afet sonrası süreci etkin şekilde yönetebilmek adına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Olası deprem sonrası süreçleri yönetebilecek bilgi ve tecrübeye sahibiz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde kurduğumuz alanında uzman ve tecrübeli Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timimiz de olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale için hazır durumdadır.

71 TOPLANMA NOKTASI

Diğer yandan Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle yürüttüğümüz Dijital İkiz Projesi ile pilot bölge ilan ettiğimiz Akse Mahallemizde yapıların dijital ortamda birebir modellerini oluşturuyoruz. Ayrıca ilçemizde 71 toplanma noktası ve 13 barınma alanı belirlenmiş durumda. Çağdaşkent 1 No’lu Barınma Alanını bugün aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık.

“HAZIR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Deprem dolayısıyla bugün millet bahçesi ve mesire alanlarına çıkan vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Kıymetli hemşerilerim; Çayırova Belediyesi olarak biz her zaman depreme hazırız, hazır olmaya da devam edeceğiz.”



(Ömer İLGEÇ)