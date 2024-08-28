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Çayırova Belediyesi, parkede ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, ilk hazırlık maçında yarın (29 Ağustos Perşembe) Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü ağırlayacak.

Çayırova Belediyesi, parkede ilk hazırlık maçına çıkıyor

28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:24

 İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) yükselen ve bu yıl da TBL’de mücadele edecek Çayırova Belediyesi, yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Başantrenör Engin Gençoğlu’nun öncülüğünde tam kadro olarak, yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanan Çayırova Belediyesi, ilk hazırlık maçına da yarın (29 Ağustos Perşembe) çıkacak. İlk hazırlık maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda set ve şut çalışması gerçekleştiren temsilcimiz, yeni sezon öncesi enerji toplamaya devam ediyor. Yüksek tempoda geçen antrenmanda oyuncuların ortaya koyduğu özveri teknik heyeti de memnun ederken, Çayırova Belediyesi basketbolcuları ve teknik heyeti ilk hazırlık maçını kazanarak, sezon öncesinde moral depolamak istiyor.

 

İLK HAZIRLIK SINAVI KONYA’YLA

13 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden temsilcimiz, yarın kendi evinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’yle karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleye ilginin yoğun olması bekleniyor. Hazırlık maçı hakkında yapılan duyuruda, “Hasret bitiyor, takımımız sezon öncesi hazırlık maçıyla sahaya iniyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda 29 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da Konya BBSK ile oynanacak hazırlık maçına tüm halkımız davetlidir” denildi.

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