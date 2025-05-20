Çayırova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

“EMEK VE ALIN TERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
“Toplu İş Sözleşmesini İmzaladık. Belediyemizde görev yapan mesai arkadaşlarımızı kapsayan üç yıllık toplu iş sözleşmesini, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanımız Muharrem Subaşı ile birlikte imzaladık. Emeğin ve alın terinin her zaman yanında olan bir anlayışla; çalışanlarımızın haklarını gözeten, sosyal kazanımlarını güçlendiren güzel bir sözleşmeyi imza altına almanın mutluluğunu yaşıyoruz.
EVLENEN PERSONELE BEYAZ EŞYA DESTEĞİ
Ayrıca, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla evlenen işçi kardeşlerimize ve çocuklarına bir adet beyaz eşya desteği vereceğiz. Yeni sözleşmenin işçi ve emekçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
(Erkan ERENLER)