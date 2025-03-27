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Çayırova Belediyesi’nden e-moloz uygulaması

İlçe sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerine daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla birçok çalışmayı hizmete açan Çayırova Belediyesi, e-Moloz uygulamasını da devreye aldı.

Çayırova Belediyesi'nden e-moloz uygulaması

27 Mart 2025 Perşembe 12:04

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlamak adına dijital belediyecilik alanında birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin yeni uygulaması; ‘e-Moloz’ vatandaşların hizmetine açıldı. Sıfır atık alanında yapılan öncü çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, e-Moloz uygulamasıyla birlikte, inşaat atıklarının da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçerek, bu atıkların planlı bir şekilde toplanarak bertaraf edilmesini amaçlıyor. İnteraktif uygulamalar kapsamında bugüne kadar ‘İnşaat projelerinin dijital ortamda incelenmesi, dijital arşiv, e-belediye, e-İmar ve Whatsapp Çözüm hattı’ uygulamalarını hayata geçiren Çayırova Belediyesi, Sıfır Atık alanında da e-Moloz çalışmasıyla, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak.

 

ONLİNE VE TELEFONLA BAŞVURU

Hizmete alınan uygulama sayesinde Çayırova Belediyesi’nin internet sitesine giren ilçe sakinleri hızlı işlemlerden e-Moloz sekmesine ulaşabilir ya da https://forms.cayirova.bel.tr/Moloz/CreateMolozAlim adresinden ilgili sayfaya gidebilir. Bu sayfa üzerinden kendilerinden istenen bilgileri giren ilçe sakinleri, çuval ya da kamyon cinsini seçerek, taleplerini oluşturabiliyor. Ayıca e-Moloz uygulaması için 0531 382 51 50 numaralı WhatsApp hattından başvuru gerçekleştirilebiliyor. Devreye alınan e-Moloz uygulamasıyla beraber, çevre kirliliği yaratan inşaat atıklarının, gelişigüzel bir şekilde atılmasının önüne geçilerek bertaraf edilmesi planlanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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