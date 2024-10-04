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Çayırova Millet Bahçesi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi Açılışı Gerçekleştirildi

Vali İlhami Aktaş, Çayırova Millet Bahçesi içerisinde yer alan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi açılış törenine katıldı.

Çayırova Millet Bahçesi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi Açılışı Gerçekleştirildi

04 Ekim 2024 Cuma 10:46

 Törene; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Kaymakamı Ahmet Ünal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Hasan Soba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, ilgili kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören protokol üyelerinin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.

 

Programda davetlilere hitap eden Vali Aktaş, kütüphanenin ilimize hayırlı olması temennilerinde bulunarak eğitime ve gençlere önemli yatırımlar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Konuşmaların ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi’ni gezen ve bilgiler alan Vali İlhami Aktaş, buradaki öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

 

Program Vali İlhami Aktaş ve protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

 

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi; 70.000 metrekarelik yeşil alan üzerinde kurulmuş, günümüz teknolojisinin en son yenilikleriyle donatılmış bilişim altyapısı ile Çayırova'nın okuma ve bilgiye erişimini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

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