Çayırova Spor Lisesi inşaatı devam ediyor

“ÇAYIROVA’MIZA BÜYÜK YATIRIMLAR
YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
“Hayal ettik, projelendirdik ve hayata geçiriyoruz. Çayırova’mıza spor lisemizi kazandırıyoruz. Gençlerimizin hayallerini yeşertecek ve ilçemizi spor alanında bir marka şehir haline getirecek spor lisemizde inşaat çalışmaları devam ediyor. Spor lisemizde, gençlerimiz yeteneklerini keşfedecek ve geleceğe en güzel şekliyle kendilerini hazırlayacaklar. Tabii burası bir eğitim kurumu yuvası olmanın yanı sıra, sporla eğitimin buluştuğu bir nokta olacak. Biz Çayırova’mıza büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Spor lisemiz, Çayırova’mıza hayırlı uğurlu olsun.”
ÖĞRENCİLER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Yapımına hızla devam edilen ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.
(Ömer İLGEÇ)