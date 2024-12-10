Çayırova Zabıtasından fırın denetimi

DENETİMLER SÜRECEK
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, düzenli aralıklarla denetimlere devam edeceği belirtilirken, Çayırovalıların ilgili konularda şikayetlerini, belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebilecekleri belirtildi. Çayırova Zabıtası, bugün gerçekleştirdiği denetimler sonrasında fırınlarda denetim tutanağı oluştururken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetler ile yapılan planlama doğrultusunda, Çayırovalıların tüketici haklarını koruyacak denetimleri sürdüreceklerinin altını çizdi.