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Çayırova Zabıtasından fırın denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak, Çayırova genelindeki fırınları denetledi.

Çayırova Zabıtasından fırın denetimi

10 Aralık 2024 Salı 16:01

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin sağlığını ve alışveriş güvenliğini sağlamak açısından denetimlerine ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve tüketicilerin doğru gramajda ürüne ulaşması için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırınları gezdi. Gerçekleştirilen denetimde Çayırova Zabıtası, gittikleri fırınlarda, ruhsat, hijyen belgesi, gramaj ve fiyat tarifesi kontrolü ile işletme temizliği konularını denetledi.

 

DENETİMLER SÜRECEK

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, düzenli aralıklarla denetimlere devam edeceği belirtilirken, Çayırovalıların ilgili konularda şikayetlerini, belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebilecekleri belirtildi. Çayırova Zabıtası, bugün gerçekleştirdiği denetimler sonrasında fırınlarda denetim tutanağı oluştururken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetler ile yapılan planlama doğrultusunda, Çayırovalıların tüketici haklarını koruyacak denetimleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

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