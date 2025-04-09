Çayırova’da afet yönetiminde “Dijital İkiz Modeli”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Gebze Teknik Üniversitesi ile iki yıl önce imzaladığı “Afet Süreçlerinin Etkin Yönetimi” pilot uygulama projesi kapsamında Akse Mahallesi’nde devam eden Dijital İkiz Modeli çalışması, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen uluslararası bilimsel konferansta bildiri olarak sunuldu.

GELECEĞE YÖNELİK PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehrin geleceğine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İnşaat mühendisliği alanındaki tecrübesini belediye projelerine de yansıtan Başkan Çiftçi, şehre dayanıklı ve sağlam yapılar kazandırırken, bir yandan da olası afetlere karşı bilimsel temelli çalışmalar yürütüyor. Çayırova Belediyesi, bilimsel ve teknolojik yenilikleri kent yönetimine entegre ederek, afet yönetiminde öncü adımlar atmaya devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile imzalanan protokol kapsamında Akse Mahallesi’nde uygulanan Dijital İkiz teknolojisi ile bölgenin afete hazırlık modeli geliştiriliyor.

“BİLİM VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ

PROJELERE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, uluslararası arenada ses getiren proje hakkında şu ifadeleri kullandı; “Belediyemiz, afetlere karşı bilim ve teknoloji destekli projelere öncülük ediyor. ‘Afet Süreçlerinin Etkin Yönetimi’ pilot uygulama projesi kapsamında Dijital İkiz teknolojisiyle Akse Mahallemizdeki tüm binaların dijital ikizlerini yaparak, afet yönetim modeli geliştiriyoruz. Bu çalışma sadece ilçemiz için değil, ülkemizdeki diğer belediyeler için de örnek olabilecek bir model. Çayırova Belediyesi olarak, bilim ve teknoloji odaklı projelerle afet yönetimi ve akıllı şehircilik alanında yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

ULUSLARARASI KONFERANSTA İLGİ GÖRDÜ

Çayırova Belediyesi’nin Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Dijital İkiz projesi, Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen uluslararası bilimsel konferansta bildiri olarak sunuldu. Çalışma, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır, Dr. Mustafa Korkmaz, Prof. Dr. Selçuk Toprak, doktora öğrencisi Yasemin Ezgi Akyıldız ve Varşova Teknoloji Üniversitesi’nden Pawel Nowak tarafından hazırlandı. Konferansta, çalışmayı Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır sundu. Sunulan bilimsel çalışma, afet yönetiminde dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak akademik çevrelerde büyük ilgi uyandırdı. Projenin, uluslararası bir dergide makale olarak yayınlanması için çalışmalar devam ediyor.



(Ömer İLGEÇ)