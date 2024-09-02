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Çayırova’da Engelsiz Sanat Sergisi gerçekleştirilecek

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yaz dönem sonu ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ gerçekleştirilecek. 3 Eylül Salı günü saat 12.30’da düzenlenecek programda engelsiz yürekler hazırladıkları el emeklerini sergileyecek.

Çayırova'da Engelsiz Sanat Sergisi gerçekleştirilecek

02 Eylül 2024 Pazartesi 13:14

 Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bir sergi gerçekleştirilecek. Engelliler Merkezi’nin yaz kurslarında eğitim alan özel bireyler, burada hazırladıkları eserleri yarın (3 Eylül Salı) davetlilerle buluşturacak. Ahşap boyama, seramik, takı tasarım, geri dönüşüm sergisi ve Zeynep Elçin Taş’ın piyano dinletisi gerçekleştireceği bu özel etkinlik 3 Eylül Salı günü saat 12.30’da Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 

EN ÖZEL ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Özel bireyler için bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçiren ve son olarak Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ni Çayırova’ya kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi yaz dönem sonu ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ne’ katılımınız bizleri onurlandıracaktır” dedi. Ahşap boyamadan, seramik yapımına, takı tasarımdan, geri dönüşüm sergisine ve özel birey Zeynep Elçin Taş’ın piyano dinletisi gerçekleştireceği ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ne katılımın yoğun olması bekleniyor.

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