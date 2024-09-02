Çayırova’da Engelsiz Sanat Sergisi gerçekleştirilecek

EN ÖZEL ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Özel bireyler için bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçiren ve son olarak Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ni Çayırova’ya kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi yaz dönem sonu ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ne’ katılımınız bizleri onurlandıracaktır” dedi. Ahşap boyamadan, seramik yapımına, takı tasarımdan, geri dönüşüm sergisine ve özel birey Zeynep Elçin Taş’ın piyano dinletisi gerçekleştireceği ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ne katılımın yoğun olması bekleniyor.