Çayırova’da engelsiz yaz etkinlikleri sürüyor

SPOR VE SANAT DOLU ETKİNLİKLER
Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasıyla, eğitim-öğretim yaşamlarına dolu dolu devam eden özel bireyler, yaz etkinlikleri sayesinde de rehabilite oluyor ve sosyalleşiyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yer alan spor salonu, eğitim atölyeleri ve merkezin dışında bulunan Duyu Park, yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin aileleri de bu güzel fırsat için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.
(Ömer İLGEÇ)