Çayırova’da engelsiz yaz etkinlikleri sürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yıl boyunca Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, yaz etkinlikleri kapsamında da eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor. Eğitim dönemi boyunca düzenlenen programlar ve yapılan çalışmalar kapsamında; yaşama tutunan, sosyalleşen ve çok çeşitli alanlarda eğitim gören Çayırovalı özel bireyler, yaz etkinliklerinde de spor, sanat, el işi vb. aktivitelerle dolu dolu bir eğitim görüyor.

SPOR VE SANAT DOLU ETKİNLİKLER

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasıyla, eğitim-öğretim yaşamlarına dolu dolu devam eden özel bireyler, yaz etkinlikleri sayesinde de rehabilite oluyor ve sosyalleşiyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yer alan spor salonu, eğitim atölyeleri ve merkezin dışında bulunan Duyu Park, yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin aileleri de bu güzel fırsat için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.



(Ömer İLGEÇ)