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Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dün Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, 4 gündem maddesi karara bağlandı.

Çayırova'da Eylül ayı meclisi tamamlandı

04 Eylül 2024 Çarşamba 13:04

 

 

Çayırova Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, dün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen meclis toplantısında 4 gündem maddesi karara bağlandı. Yoklama ve bir önceki aya ilişkin karar özetlerinin okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, gündem dışı konuşmaların ardından, meclis gündemi görüşüldü. Gündemin ilk iki maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, üçüncü madde ilgili komisyona havale edildi. Gündemin dördüncü maddesi ise oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Eylül ayı olağan meclis toplantımızda aldığımız kararların ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim Salı günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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