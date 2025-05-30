Çayırova’da Flora Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Üniversite iş birliği ile kente değer katacak çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, son olarak Gebze Teknik Üniversitesi’yle (GTÜ) birlikte, ‘Yourban-Kentsenin’ protokolü imzalamıştı. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olan ‘Çayırova’da Flora Liseler Arası Botanik Fotoğraf Yarışması’nda ödüller bugün gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Çayırova’da öğrenim gören lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen ve Çayırova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi’nden isimlerin oluşturduğu jüriyle kazananların belirlendiği yarışmanın ödül törenine, Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, İsmail Kandemir ve Ercan Aslan, GTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Funda Tan Bayram ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

BİYOÇEŞİTLİLİK SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Bayram, proje kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalardan söz etti. Daha sonrasında kürsüye çıkan Başkan Yardımcısı Kandemir, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkürlerini iletti. Ödül töreninde konuşmaların ardından GTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Muhammet Bahri Kırıkçı, ‘Doğanın Dengesi ve Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Sürdürülebilirliğin Önemi’ isimli seminer düzenledi.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğrencisi Aylin Kılıç’ın müzik dinletisiyle devam eden programda son olarak yarışmada ilk üçe giren isimlere ödülleri takdim edildi. Jürinin gerçekleştirdiği değerlendirme sonrasında Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Demirkol birinci, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Bedirhan Kaya ikinci ve Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi öğrencisi Ömür Çakın üçüncü oldu. Ödüllerin takdimi sonrasında program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



(Erkan ERENLER)