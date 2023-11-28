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Çayırova’da İbadethaneler Düzenli Olarak Temizleniyor

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde düzenli olarak temizlik gerçekleştiriyor.

Çayırova'da İbadethaneler Düzenli Olarak Temizleniyor

28 Kasım 2023 Salı 13:19

Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz anlayışıyla ilçedeki her alanda çalışma üreten Çayırova Belediyesi, ilçedeki ibadethanelere yönelik gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan planlama ve gelen talepler doğrultusunda ilçedeki ibadethanelerde, temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan planlamayla ve ibadethane görevlilerinden gelen taleplerin akabinde, ekipmanlarıyla ibadethanelere giderek, detaylı temizlik işlemi gerçekleştiriyor. İlçedeki tüm ibadethanelerde yapılan çalışma sonrasında, ilçe sakinlerinin daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanıyor.

 


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