Çayırova’da Kütüphane Haftası’na özel program

3 BÜYÜK KÜTÜPHANE YAPTIK
Kütüphane Haftası etkinliğinde açıklamalarda bulunan ve kitap okumanın önemine değinen Başkan Çiftçi, şunları aktardı; “Bizim dinimizin ilk emri yaradan rabbinin adıyla oku. Kitap okumak çok önemli. Biz kitaba çok önem veriyoruz. İlçemizde 2019’da göreve geldiğimizde bu binada küçük bir kütüphane vardı. Biz yapılması gereken en güzel yatırımın, en güzel yatırımın insana ve geleceğimize yapılan yatırım olduğunu düşünerek, ilçemizde 5 sene içerisinde burada daha büyük bir kütüphane oluşturmak suretiyle, ilçemizin üç farklı noktasında çok büyük 3 kütüphane yaptık.
TOPLAMDA 10 KÜTÜPHANE
7 farklı noktadaki bilgi evlerimizde kütüphanelerimiz var ve toplamda bizim ilçemizde 10 kütüphane bulunuyor. Bu kütüphanelerden de öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çok güzel bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Bu bağlamda siz öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Kitap en iyi dosttur, fikir dünyamızı geliştirmek için bizler okumaya devam edeceğiz.” Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam eden program, ödül töreniyle sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)