banner1122
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Mart meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova'da Mart meclisi tamamlandı

05 Mart 2025 Çarşamba 10:42

 Çayırova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında yapılan meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşüldü. İlk olarak bir önceki aya ilişkin karar özetlerinin okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, birinci gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2025 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Katılma Payı Dışındaki Tarifelerinde Revize Yapılarak ‘Teknik Eleman Dosya İnceleme Ücreti’ Tarifesi raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Belediye Norm Memur Kadrosunda İptal-İhdas Yapılması ile ilgili teklifi de oy birliği ile kabul edildi.

 

BİR SONRAKİ TOPLANTI 3 NİSAN

Meclis gündeminin üçüncü, dördüncü ve beşinci gündem maddeleri oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edilirken, meclis toplantısı gündem dışı konuşmaların ardından sona erdi. Bir sonraki meclis toplantısının 3 Nisan Perşembe saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Mart ayı meclis toplantımızı tamamladık. Aldığımız kararların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan Ramazan ayı öncesi denetim Zabıtadan Ramazan ayı öncesi denetim
Bir mağazadan daha fazlası; ‘Sevince’ Bir mağazadan daha fazlası; ‘Sevince’
Kar Tatilinde Dilovası'nda Tiyatro ve İllüzyon Şöleni Kar Tatilinde Dilovası'nda Tiyatro ve İllüzyon...
DİLOVASI’NDA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ 7/24 SAHADA DİLOVASI’NDA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ 7/24 SAHADA
Çayırova’da ekipler kar teyakkuzunda Çayırova’da ekipler kar teyakkuzunda
Bir skate park da Darıca’ya Bir skate park da Darıca’ya
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Zabıtadan Ramazan ayı öncesi denetim
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırınlarda, şarküterilerde,...

Haberi Oku