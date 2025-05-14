Çayırova’da Mayıs ayı meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi, bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen meclis toplantısı ikinci birleşiminde tek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2024 yılı kesin hesap cetvelinin görüşüldüğü toplantıda, hesap cetvelleri tek tek maddeler şeklinde okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonrasında 2024 Yılı Gider Kesin Hesabı 1 milyar 415 milyon 622 bin 706,70 TL olarak kabul edilirken, 2024 Yılı Gelir Kesin Hesabı ise 1 milyar 283 milyon 799 bin 698,71 TL olarak kabul edildi.

BİR SONRAKİ MECLİS 2 HAZİRAN

Bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı ve Çayırova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı. Meclis toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bugün gerçekleştirdiğimiz ikinci birleşimle tamamladığımız Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın, ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



(Ömer İLGEÇ)