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Çayırova’da vektörle mücadele sürüyor

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen program çerçevesince, ilçe sakinlerinin yaz aylarını daha rahat geçirebilmesi adına vektörle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova'da vektörle mücadele sürüyor

16 Haziran 2025 Pazartesi 15:12

 Çayırova Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çayırova’da yaşayan ilçe sakinlerinin daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde sosyal yaşamlarını sürdürebilmeleri adına, vektörle mücadele çalışmalarına hız kazandıran Çayırova Belediyesi, bu bağlamda belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışması yapıyor. Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama gerçekleştiriyor.

 

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI 

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde halk sağlığını korumak ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla, belirlenen günlerde mahalle bazlı ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır” denildi. Belirlenen program kapsamında, Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Pazartesi günü Yenimahalle ve Çayırova’da, Salı günü Atatürk Mahallesi’nde, Çarşamba günü Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahallelerinde, Perşembe günü Özgürlük Mahallesi’nde ve Cuma günü Emek ve İnönü’de ve Cumartesi günü ise Akse Mahallesi’nde ilaçlama çalışması yapıyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde millet bahçeleri, mesire alanları ve mahallelerde vektöre karşı mücadele çalışması yapıyor.

(Erkan ERENLER)

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