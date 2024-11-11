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Çayırova’nın yeşil alanları yenileniyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki parklarda çim serimi gerçekleştirerek, yeşil alanlarda yenileme çalışması yaptı.

Çayırova'nın yeşil alanları yenileniyor

11 Kasım 2024 Pazartesi 18:08

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha güzel ve ferah ortamlarda sosyalleşmesine olanak sağlayan Çayırova Belediyesi, yeşil alanlarda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu bağlamda 7/24 esasıyla sahada gayret gösteren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda çim serimi gerçekleştirdi. 3 gün süren çalışmalar kapsamında Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, eskiyen ve deforme olan yeşil alanları yeniledi. Mevsim şartlarının sunduğu imkanı değerlendiren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Mahallesi ve Özgürlük Mahallesi’nde yeni çim serimi gerçekleştirdi.

 

3 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA

3 farklı noktada çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, bu bağlamda Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Koca Yusuf Parkı’nda çim serimi yaptı. Ekipler, günün erken saatlerinde başladıkları çalışmalarını iki günde tamamladı ve parkı yeni görünümüne kavuşturdu. İnönü Mahallesi’nde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Parkı’nda da çim yenileme çalışması yapan Çayırova Belediyesi, parkın daha da güzelleşmesine katkı sundu. Son olarak Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Türkan Göktürk Bilgi Evi’ndeki yeşil alanı yenileyen ekipler, burada gerçekleştirdikleri çim serimiyle birlikte bilgi evi ve çocuk kulübündeki öğrenciler için yeni sosyalleşme alanı oluşturdu.

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