Çayırova’nın yeşil alanları yenileniyor

3 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA
3 farklı noktada çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, bu bağlamda Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Koca Yusuf Parkı’nda çim serimi yaptı. Ekipler, günün erken saatlerinde başladıkları çalışmalarını iki günde tamamladı ve parkı yeni görünümüne kavuşturdu. İnönü Mahallesi’nde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Parkı’nda da çim yenileme çalışması yapan Çayırova Belediyesi, parkın daha da güzelleşmesine katkı sundu. Son olarak Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Türkan Göktürk Bilgi Evi’ndeki yeşil alanı yenileyen ekipler, burada gerçekleştirdikleri çim serimiyle birlikte bilgi evi ve çocuk kulübündeki öğrenciler için yeni sosyalleşme alanı oluşturdu.