Çayırova’ya kompost üretim tesisi geliyor

Geri dönüşüm alanında öncü çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, bu konudaki ilçenin altyapısına sınıf atlatacak yeni bir tesisi daha Çayırova’ya kazandırıyor. Şekerpınar Mahallesi’nde temeli atılan ve kısa zaman içinde kurulacak ‘Kompost Üretim Tesisi’yle ilçede toplanan organik atıklar, kompost gübreye dönüştürülecek.

Sıfır atık alanında öncü işlere imza atan Çayırova Belediyesi, bu alanda modern bir tesisi daha hizmete almaya hazırlanıyor. Şekerpınar Mahallesi’nde temeli atılan ve inşaat çalışmaları devam eden ‘Kompost Üretim Tesisi’ tamamlanmasının ardından, Çayırova’daki ‘Sıfır Atık’ anlayışına büyük katkılar sunacak. Sıfır atık yaklaşımının bir ürünü olarak ortaya çıkan proje kapsamında sürdürülebilirlik ve yeşil bir gelecek için önemli adımlar atılması amaçlanıyor. İnşa edilecek tesisle birlikte, Çayırova genelinden toplanan dal, budak, sebze, meyve vb. organik atıklar, geri dönüşüm işlemlerinden geçerek, toprak yapısını zenginleştirici etkisiyle bilinen doğal bir gübreye dönüşecek.

500 LİTRE ÜRETİM KAPASİTELİ 2 KOMPOST MAKİNESİ

3 dönümlük alana inşa edilecek ve 100 metrekare zemine kurulu idari bir binaya sahip olacak tesiste, 500 litre üretim kapasiteli iki adet kompost gübre üretim makinesi yer alacak. Temeli atılan ve inşaat çalışmalarının devam ettiği tesis, tamamlandıktan sonra ilçedeki semt pazarlarından, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Batı Sebze-Meyve Hali’nden çıkan atıklar ve ilçe genelinden toplanan dal-budak atıkları, komposta dönüştürülecek. Oluşturulan bu gübrelerle hem sıfır atık anlayışı sağlanacak hem de atıkların tekrar toprakla buluşup, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımında kullanılması sağlanacak. Tesisin en kısa sürede tamamlanarak ilçenin kullanımına açılması amaçlanıyor.