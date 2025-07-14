Çayırova’ya kompost üretim tesisi geliyor

500 LİTRE ÜRETİM KAPASİTELİ 2 KOMPOST MAKİNESİ
3 dönümlük alana inşa edilecek ve 100 metrekare zemine kurulu idari bir binaya sahip olacak tesiste, 500 litre üretim kapasiteli iki adet kompost gübre üretim makinesi yer alacak. Temeli atılan ve inşaat çalışmalarının devam ettiği tesis, tamamlandıktan sonra ilçedeki semt pazarlarından, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Batı Sebze-Meyve Hali’nden çıkan atıklar ve ilçe genelinden toplanan dal-budak atıkları, komposta dönüştürülecek. Oluşturulan bu gübrelerle hem sıfır atık anlayışı sağlanacak hem de atıkların tekrar toprakla buluşup, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımında kullanılması sağlanacak. Tesisin en kısa sürede tamamlanarak ilçenin kullanımına açılması amaçlanıyor.