Çiftçi, geleceğin büyük piyanistini ağırladı

İKİ YARIŞMADA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Geçtiğimiz aylarda katıldığı iki uluslararası yarışmada da başarı elde eden Aylin Kılıç, Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda 1.’lik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu ile Sunart Uluslararası Piyano Yarışması’nda 1.’lik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu başarılarını elde etti. Aylin Kılıç ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, “Seni çok tebrik ediyorum, bizim gururumuzsun. Çayırova’nın gururusun, seni de en kısa zamanda dinlemek isteriz” dedi. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Başkan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı;
“BAŞARILARININ DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM”
“İlçemizde ikamet eden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam eden; mesai arkadaşımız Mustafa Kılıç’ın kızı Aylin Kılıç, katıldığı piyano yarışmalarında uluslararası alanda elde ettiği başarılarla hepimizi gururlandırdı. Aylin kızımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”
(Ömer İLGEÇ)