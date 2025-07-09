Çiftçi, geleceğin büyük piyanistini ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da ikamet eden ve geleceğin büyük piyanistleri arasına adını yazdırmaya aday Aylin Kılıç’la bir araya geldi. Geçtiğimiz ay katıldığı iki uluslararası yarışmada birincilik ödülü alarak 11 yaşında büyük başarılara imza atan Aylin Kılıç’ı makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, “Aylin kızımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Kültür-Sanat Şehri Çayırova’dan yeni yetenekler çıkmaya devam ediyor. Küçük yaşına rağmen bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok alanda büyük başarılara imza atan, geleceğin usta piyanistleri arasında adını yazdırmaya aday Aylin Kılıç’la bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı genç yeteneğe başarılar diledi. Çayırova Belediyesi personeli Mustafa Kılıç’ın kızı olan Aylin Kılıç, 8 yaşında başladığı piyano serüvenine 3 yılda büyük başarılar sığdırdı. 11 yaşında olan ve bugün İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam eden Aylin Kılıç’a günün anısına hediye takdim eden Başkan Çiftçi, “Aylin kızımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİ YARIŞMADA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı iki uluslararası yarışmada da başarı elde eden Aylin Kılıç, Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda 1.’lik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu ile Sunart Uluslararası Piyano Yarışması’nda 1.’lik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu başarılarını elde etti. Aylin Kılıç ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, “Seni çok tebrik ediyorum, bizim gururumuzsun. Çayırova’nın gururusun, seni de en kısa zamanda dinlemek isteriz” dedi. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Başkan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı;

“BAŞARILARININ DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM”

“İlçemizde ikamet eden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam eden; mesai arkadaşımız Mustafa Kılıç’ın kızı Aylin Kılıç, katıldığı piyano yarışmalarında uluslararası alanda elde ettiği başarılarla hepimizi gururlandırdı. Aylin kızımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”



(Ömer İLGEÇ)