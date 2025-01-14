Çiftçi, “İstişarelerimize devam ediyoruz”

Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen ve istişareye büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak ilçede faaliyet gösteren mimar, mühendis ve müteahhitlerle bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, istişarelere devam ediyor. Fikir alışverişine büyük önem veren ve bu doğrultuda toplumun tüm bileşenleriyle bir araya gelerek istişare gerçekleştiren Başkan Çiftçi, son olarak Çayırova’da faaliyet gösteren mimar, mühendis ve müteahhitlerle buluştu. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Başkan Çiftçi’nin yanı sıra ilgili birim müdürleri ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren mimar, mühendis ve müteahhitler katılım gösterdi. Karşılıklı görüş alışverişi ve toplantıya katılan sektör paydaşlarının taleplerini ilettiği toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“TALEP VE SORUNLARI DİNLEDİK”

“Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de ilçemizde faaliyete bulunan mimar, mühendis ve müteahhitlerimiz ile düzenli olarak bir araya gelerek istişarelerimize ve değerlendirmelerimize devam ediyoruz. İlçemizin şehircilik hayatının önemli kilometre taşlarından olan saygıdeğer meslektaşlarımızla yaptığımız verimli toplantıda kıymetli öneri, talep ve sorunlarını dinledik, konuların çözümü noktasında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızı paydaşlarımıza anlattık.”