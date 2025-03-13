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Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin yanında

Hemen her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerini Ramazan ayında da ziyaret ediyor ve iftar sofrasında buluşuyor.

Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin yanında

13 Mart 2025 Perşembe 16:03

 ‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ anlayışıyla Çayırova’ya hizmet etmeye devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerini de yalnız bırakmıyor. Her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını da ilçe sakinleriyle paylaşıyor. İlçe sakinlerinin evlerini ziyaret ederek, onların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, gönül köprüleri inşa etmeyi de sürdürüyor. Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bu mübarek ayda, gönüllere dokunmak ve paylaşmanın güzelliğini yaşamak için bir aradayız. Küçük bir tebessüm, içten bir selam, Ramazan’ın ruhunu hissettirmeye yeter. Birlikte daha da huzurluyuz” dedi.

 

ŞEHİT AİLESİYLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Öte yandan Başkan Çiftçi, ilçe sakinleriyle iftar sofrasında da bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Şehit İlhan Küçüksolak’ın ailesini iftarda ziyaret eden Başkan Çiftçi, şehidimizin bize emaneti olan Küçüksolak ailesiyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çiftçi, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Şehidimiz İlhan Küçüksolak’ın bize emaneti olan başımızın tacı kıymetli ailesiyle birlikte orucumuzu açtık. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

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